Lunedì di allerta arancione su tutta la Liguria

Un weekend di tempo assolato e di temperature estive chiude l'estate e proprio il giorno prima dell'equinozio di autunno, arriva il maltempo sulla Liguria: Arpal ha infatti emesso una allerta meteo già a partire dalla serata di domenica e poi per la giornata di lunedì 22 settembre.

L'allerta zona per zona

Sarà allerta gialla per temporali dalle 21 di domenica 21 settembre sul ponente (Zone AD) che diventa arancione a mezzanotte, fino alle 13 di lunedì 22 settembre, a cui segue poi un’allerta gialla fino alle 15 di domani.



Sul centro (Zona B) l’allerta gialla è dalle 21 di domenica 21 settembre, poi arancione da mezzanotte alle 15 di domani e poi di nuovo gialla fino alle 18:00.

Sul levante (Zone C ed E) l’allerta sarà arancione da mezzanotte fino alle 15 di domani, lunedì 22 settembre, e poi gialla fino alle 18:00.

La situazione

È in arrivo sulla Liguria un passaggio perturbato potenzialmente molto insidioso: sono presenti tutti gli ingredienti favorevoli allo sviluppo di temporali potenzialmente forti e organizzati, e qualora si combinassero opportunamente, come previsto da alcuni modelli, potrebbero dar luogo a effetti al suolo a cui prestare la massima attenzione. Per questo motivo Arpal ha emanato l'allerta arancione per temporali, il massimo grado per questo fenomeni, su tutta la regione dalla mezzanotte di lunedi 22 settembre: sul ponente cesserà alle 13, sul centro-levante alle 15. Sarà anticipata e seguita da alcune ore di allerta gialla.

Tre gli ingredienti principali: gli elevati indici temporaleschi presenti in atmosfera, il vento di scirocco, la cui intensità sarà determinante per creare o inibire strutture stazionarie, confinarle in mare o spingerle in alto Piemonte, e quanto davvero accadrà in Francia: potrà consumare parte dell'energia disponibile o fare da miccia per innescare temporali, soprattutto sul ponente.

Due le fasi dell'evento: quella notturna, dove eventuali strutture temporalesche potranno stazionare per più ore nello stesso punto, e quella immediatamente pre-frontale, quando entrerà in gioco anche il libeccio e potrà generare intensità orarie ben superiori ai 50 mm. Come sempre, impossibile prevedere in anticipo i dettagli della localizzazione delle precipitazioni più intense.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook