Allerta arancione, a Genova ipotesi scuole chiuse: attesa la riunione del Coc

Scuole aperte o chiuse lunedì 22 settembre: nei casi di allerta arancione la decisione spetta ai singoli comuni. E vista l'allerta arancione dalla mezzanotte di domenica alle 15 di lunedì colpisce in modo uniforme tutta la Liguria, c'è attesa per il verdetto. A decidere è il Coc, centro operativo comunale, che a Genova si riunisce alle 15.30 di domenica 21 settembre.
Alla fine della riunione verrà comunicato ufficialmente se le scuole a Genova saranno chiuse o aperte lunedì 22 settembre. Lo stesso Coc comunicherà se i cortei previsti per lo sciopero generale del 22 proclamato dai sindacati di base saranno effettuati o meno.
Restano sempre valide le regole che riguardano le aree esondabili e che si trovano sul sito del comune di Genova: "Se risiedi o lavori in zona a rischio esondazione, non sostare o pernottare in locali seminterrati o situati al piano strada, assicurandoti che sia agevole raggiungere i piani più alti dell'edificio. Proteggi con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudi le porte di cantine, garage, seminterrati. Sposta auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti. Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica".
(notizia in aggiornamento)
