Dramma a scuola, il bambino era da solo sulle scale per il terrazzo da cui è poi precipitato

Da solo ha salito le scale, poi ha aperto la portafinestra. In una frazione di secondo è precipitato. Dopo una giornata di indagini la squadra mobile della polizia confuta alcuni dei tanti dubbi che girano intorno al drammatico incidente avvenuto intorno alle 12 nella scuola De Amicis di Voltri, dove un bambino di sette anni è caduto dal balcone della struttura del polo Res, quello dedicato agli alunni che necessitano di risorse educative speciali.

L'insegnante del bambino nel giorno dell'incidente era malato

L'accesso, secondo gli accertamenti effettuati tra ieri e oggi, doveva essere precluso. Le indagini puntano a capire come mai il bimbo sia sfuggito dal controllo di insegnanti e operatori socio assistenziali. Nella sezione del polo voltrese ci sono 13 alunni e ogni studente ha un proprio insegnante, ma nel giorno dell'incidente il docente del bambino era rimasto a casa perché malato. Così lo studente era stato assegnato a un altra coppia composta da maestro e un operatore socio-educativo.

Il bimbo rimane ricoverato in Rianimazione al Gaslini

Il piccolo paziente rimane ricoverato in Rianimazione all’Istituto Giannina Gaslini in condizioni gravissime, in prognosi riservata. "Il quadro clinico si presenta critico ma stabile, con necessità di supporto ventilatorio meccanico e monitoraggio intensivo delle funzioni vitali" ha fatto sapere la direzione sanitaria.

Intanto, si cerca di capire quando avverrà la breve ispezione disposta dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, decisa dopo l'intervento del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che ha chiesto "di fare piena luce sulle dinamiche del caso".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook