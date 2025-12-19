Bilancio, più di 40 ore di consiglio: votati più di 800 documenti

Si è conclusa in serata la maratona del Consiglio comunale di Genova, durata più di 40 ore. Sono 887 i documenti votati tra emendamenti e ordini del giorno per arrivare all'approvazione definitiva del bilancio di previsione 2026-2028. Il voto è previsto per questa , a partire dalle 9:30. La seduta era iniziata martedì mattina alle 9 ed è stata poi sospesa in serata. Mercoledì ha poi ripreso a oltranza, finendo nella serata di ieri, intorno alle 21.30.

Gli ordini del giorno presentati correttamente e nei tempi sono stati in totale 887, di cui 65 del Partito Democratico, 22 della Lista Salis, 18 del Movimento 5 Stelle, 16 di AVS, 4 di Riformiamo Genova, 108 di Vince Genova, 329 di Fratelli d’Italia, 83 di Noi Moderati, 171 della Lega, 14 di Forza Italia e 47 del Gruppo misto.

Gli ordini del giorno approvati