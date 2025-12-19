Bilancio, più di 40 ore di consiglio: votati più di 800 documenti

Si è conclusa in serata la maratona del Consiglio comunale di Genova, durata più di 40 ore. Sono 887 i documenti votati tra emendamenti e ordini del giorno per arrivare all'approvazione definitiva del bilancio di previsione 2026-2028. Il voto è previsto per questa mattina, a partire dalle 9:30. La seduta era iniziata martedì mattina alle 9 ed è stata poi sospesa in serata. Mercoledì ha poi ripreso a oltranza, finendo nella serata di ieri, intorno alle 21.30.
Gli ordini del giorno presentati correttamente e nei tempi sono stati in totale 887, di cui 65 del Partito Democratico, 22 della Lista Salis, 18 del Movimento 5 Stelle, 16 di AVS, 4 di Riformiamo Genova, 108 di Vince Genova, 329 di Fratelli d’Italia, 83 di Noi Moderati, 171 della Lega, 14 di Forza Italia e 47 del Gruppo misto.
Gli ordini del giorno approvati
In totale il Consiglio comunale ha approvato 677 ordini del giorno. Per l’opposizione ne passano 81 di Vince Genova (uno presentato con tutta la maggioranza), 278 di Fratelli d’Italia (di cui 4 presentati con la Lega), 148 della Lega (di cui 4 condivisi con Fdi), 34 del Gruppo Misto e 11 di Forza Italia. Si è quindi proceduto alla votazione dei 52 emendamenti. Ne sono stati accolti 21 e respinti 31.
