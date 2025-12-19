Travolta e uccisa da un tir a Savona, oggi i funerali di Valentina Squillace

Si terranno oggi, venerdì 19 dicembre alle 10, nella chiesa Santa Maria della Neve a Savona, i funerali di Valentina Squillace, la studentessa universitaria di 22 anni travolta e trascinata da un tir in corso Tardy e Benech.
La dinamica dell'incidente
L'incidente si è verificato intorno alle 8, in prossimità delle strisce pedonali vicino all'incrocio con via Servettaz. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava attraversando la strada quando è stata agganciata dal mezzo pesante, un camion di una ditta di logistica spagnola diretto al terminal portuale. L'autista non si sarebbe immediatamente accorto dell'impatto: è stato un passante a segnalargli l'accaduto, costringendolo a fermarsi dopo che la giovane era stata trascinata per almeno 60 metri. Immediati i soccorsi del 118, con automedica e ambulanza della Croce Oro Mare, oltre all'intervento dei vigili del fuoco. Purtroppo, per Valentina non c'è stato nulla da fare: è deceduta sul posto a causa delle gravissime lesioni riportate.
Chi era Valentina Squillace
Valentina, diplomata nel 2022 all'Istituto Boselli-Alberti di Savona, abitava in città con la famiglia. La notizia ha sconvolto la comunità savonese e l'ambiente universitario genovese.
Corso Tardy e Benech è noto per il transito intenso di mezzi pesanti e non è nuovo a incidenti gravi: vent'anni fa, nello stesso tratto, perse la vita Federica Barbiero, agente della polizia locale di 28 anni. I residenti da tempo denunciano la pericolosità del rettilineo, soprattutto per gli attraversamenti pedonali. Al momento, non risultano altre persone coinvolte con conseguenze gravi. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità.
IL COMMENTO
Prima del cantiere "uno", prima del tunnel. Qualche domanda da non evadere
Genova, se “l’amichettismo” fa proseliti a Palazzo Tursi