Travolta e uccisa da un tir a Savona, oggi i funerali di Valentina Squillace

Si terranno oggi, venerdì 19 dicembre alle 10, nella chiesa Santa Maria della Neve a Savona, i funerali di Valentina Squillace, la studentessa universitaria di 22 anni travolta e trascinata da un tir in corso Tardy e Benech.

La dinamica dell'incidente



L'incidente si è verificato intorno alle 8, in prossimità delle strisce pedonali vicino all'incrocio con via Servettaz. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava attraversando la strada quando è stata agganciata dal mezzo pesante, un camion di una ditta di logistica spagnola diretto al terminal portuale. L'autista non si sarebbe immediatamente accorto dell'impatto: è stato un passante a segnalargli l'accaduto, costringendolo a fermarsi dopo che la giovane era stata trascinata per almeno 60 metri. Immediati i soccorsi del 118, con automedica e ambulanza della Croce Oro Mare, oltre all'intervento dei vigili del fuoco. Purtroppo, per Valentina non c'è stato nulla da fare: è deceduta sul posto a causa delle gravissime lesioni riportate.

Chi era Valentina Squillace

Valentina, diplomata nel 2022 all'Istituto Boselli-Alberti di Savona, abitava in città con la famiglia. La notizia ha sconvolto la comunità savonese e l'ambiente universitario genovese.