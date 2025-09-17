Cronaca

Crollo ponte di Albiano, arriva la sentenza: una condanna e tre assoluzioni

Il giudice De Mattia ha inflitto 1 anno e 2 mesi al tecnico dell’Anas Damiano Menchise
di Emanuela Cavallo

Dopo cinque anni, arriva la sentenza del maxiprocesso iniziato all’indomani del crollo del ponte di Albiano Magra. Erano le 10 e 14 dell’8 aprile 2020 quando il viadotto è collassato su se stesso. Quel giorno, in piena pandemia Covid, il traffico era fortunatamente ridotto e sono rimasti coinvolti nella vicenda solo due conducenti. Il processo, con capi di imputazione quali disastro e lesioni colpose, ha reso necessaria una complessa ricostruzione dei fatti, dalla realizzazione del ponte sino al momento del crollo.

Il giudice Ermanno De Mattia ha assolto i tre dirigenti della Provincia Giuliano Arrighi, Stefano Michela e Gianluca Barbieri e ha condannato l’altro dirigente dell’Anas, Damiano Menchise a un anno e due mesi di pena – sospesa – e 20mila euro da rifondere al corriere rimasto ferito dal collasso del viadotto lunigianese.

Il crollo ha provocato gravi problemi di circolazione tra i comuni dello spezzino, Santo Stefano e Bolano, e della vicina toscana, risolti solo con la realizzazione di un nuovo viadotto, inaugurato il 30 aprile del 2022. 

