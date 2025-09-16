Indagini in corso a Bordighera, giovane precipita da tre metri: è grave

Indagini in corso per ricostruire cosa è accaduto a una giovane straniera trovata con una importante ferita al cranio in corso Francesco Rossi a Bordighera, nell'Imperiese. La ragazza, di circa 20 anni, sarebbe caduta da un'altezza di tre metri, forse dal balcone di uno degli appartamenti.

I soccorsi

È successo qualche minuto dopo la mezzanotte. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica: la giovane è stata stabilizzata e trasferita in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

