Sabato sera di pioggia, allagati i sottopassi di Brin e Matitone

Fino a 80 millimetri di pioggia nella serata, colpiti soprattutto il levante genovese e il centro-ponente
di redazione

Allagamenti a causa delle piogge di sabato sera su Genova e sulla Liguria: dal tardo pomeriggio infatti ha iniziato a piovere lungo la costa e nell'immediato entroterra. Segnalati allagamenti a Genova nei sottopassi di Brin, a Certosa, che intorno alle ore 20 di sabato è stato chiuso al traffico, ma anche in zona via di Francia, all'interno del sottopassaggio che passa proprio sotto al "Matitone" e porta verso ponente. 

Le piogge più importanti sono state registrate dalle ore 20 fino a tarda serata: segnalati 22mm in 15 minuti a Portofino, 35mm in un'ora invece sul monte Pennello. I rovesci - comunica Arpal - sono stati molto intensi sui 15 minuti, poi la perturbazione si è spostata. 

 

