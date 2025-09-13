Cronaca

Frana sulla statale della Val Trebbia. Strada chiusa in entrambe le direzioni

di Annissa Defilippi
Chiuso un tratto della strada statale 45 "Di Val Trebbia", al km 41,460 per una frana il cui materiale ha invaso la carreggiata in entrambe le direzioni nel Comune di Montebruno.

Al lavoro Anas per mettere in sicurezza la strada

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Il percorso alternativo 

Al momento si procede attraverso la SP48 fino a Casoni per poi immettersi sulla SP17 direzione Fontanigorda fino ad arrivare alla SS45 nei pressi di Loco.

