Disabile picchiato fuori dalla discoteca a Sanremo: arrestati tre giovani

Un giovane disabile in vacanza a Sanremo è stato pestato all'uscita da una discoteca di lungomare Calvino. Il violento episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4 di notte, dopo un'altra violenza che ha visto vittima un uomo di 47 anni andata in scena qualche ora prima, sempre a Sanremo.

Il giovane era in compagnia di due "amici" che sarebbero scappati

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane, cuneese di 21 anni afflitto da disabilità motoria, sia stato aggredito in una via limitrofa al locale dopo che lui e i suoi due amici sono stati accerchiati da quattro ragazzi. Gli "amici" sarebbero riusciti a scappare lasciando indietro lui che, impossibilitato a correre, è stato picchiato violentemente fino all'arrivo di una volante della polizia.

La vittima è stata portata all'ospedale con diverse fratture e lesioni

Gli agenti sono riusciti a fermare la violenza e arrestare tre dei quattro aggressori. Si tratterebbe di giovani monegaschi, di origine magrebine, ora in carcere a Valle Armea. La vittima è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo per diverse fratture e lesioni.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook