Olio su asfalto in corso Gastaldi, due motocicilisti all'ospedale

Due incidente stradali in Corso Gastaldi nel pomeriggio del 6 settembre a causa di una macchia oleosa sull’asfalto che ha causato la caduta di due motociclisti, entrambi trasportati in ospedale.



Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo le 15 del pomeriggio, quando i due motociclisti, a bordo dei rispettivi mezzi, hanno perso il controllo a causa di una sostanza viscida presente sulla carreggiata.



La polizia locale, intervenuta sul posto insieme al personale del 118, ha confermato la presenza di olio sull’asfalto, probabilmente causato da una perdita di un veicolo non identificato. I feriti, soccorsi in codice giallo, sono stati trasportati all’ospedale San Martino per le cure necessarie dalle ambulanze 821 e 823 della Squadra emergenza. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi.



Il tratto di corso Gastaldi interessato è stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi della polizia locale e la rimozione della sostanza oleosa, causando disagi alla viabilità in una delle arterie principali del levante genovese.

Facebook e Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp Telegram . Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook