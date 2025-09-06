Leivi, brucia il tetto di una villetta: sfollati gli abitanti

Immagine di archivio

Paura nella notte a Leivi, nell'entroterra di Chiavari, per una famiglia che si trovava all'interno dell'abitazione quando il tetto ha preso fuoco. Non si conoscono ancora le cause del rogo: sul posto, vista l'entità dell'incendio, sono accorsi i Vigili del Fuoco della stazione di Chiavari, supportati da squadre di Rapallo e della centrale genovese.

Le fiamme nel cuore della notte

E' successo nella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle 24. Le fiamme hanno interessato il tetto di una abitazione singola, senza coinvolgere altre strutture. Sul posto le squadre dei pompieri con l'ausilio di due autobotti e un mezzo per gli Autoprotettori. Per precauzione, è arrivata anche una ambulanza, ma nessuno ha riscontrato problemi di intossicazione dai fumi. A Leivi, ancora all'alba, una squadra di Vigili del fuoco di Chiavari a presidiare l'area.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook