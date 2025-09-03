Cronaca

Incendio in un'azienda a Bardineto: una persona intossicata

di a.p.

Una persona intossicata portata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. E' questa conseguenza di un incendio che è divampato nella notte all'interno di un'azienda di Bardineto. L'allarme è scattato poco prima dell'una in via Cesare Battisti. Sul posto immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. 

Sul posto anche l'intervento del personale sanitario della Croce Verde di Bardineto e della Croce Azzurra di Calizzano. Dopo le prime cure ricevute sul posto il ferito è stato trasferito in ospedale. 

Avviate le indagini per stabilire le cause che hanno provocato il rogo

