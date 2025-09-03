Banda del bancomat: ecco come hanno agganciato la vittima IL VIDEO

× Il tuo browser è obsoleto.

Un filmato delle telecamere interne di una filiale bancaria rivela la precisione quasi chirurgica con cui la cosiddetta “gang del bancomat” ha messo a segno i suoi colpi, prima in via Fieschi a Genova e prima con un’azione analoga a Milano.



La vicenda ha portato all’arresto di due malviventi, mentre un terzo rimane latitante. Secondo quanto emerso, uno dei membri della banda, di origine colombiana, ha confessato davanti al giudice dopo essere stato fermato su ordinanza cautelare richiesta dal pubblico ministero Luca Monteverde.



Un secondo complice è attualmente detenuto in Portogallo, in attesa di estradizione, mentre il terzo è ancora in fuga. Il video mostra i tre complici agire con un copione ben rodato all’interno della sala bancomat. Ognuno ha un ruolo preciso: due di loro si muovono per distrarre i clienti presenti, fingendo di chiedere informazioni, mentre il terzo si avvicina alla vittima prescelta, un anziano commerciante.

Quest’ultimo, intento a depositare un sacchetto verde contenente quasi 20 mila euro, diventa il bersaglio perfetto. Con un gesto rapido, il malvivente getta a terra alcune banconote, avvisando il commerciante che gli sarebbero cadute. Nel frattempo, un complice, posizionato a pochi metri, approfitta della distrazione per afferrare il sacchetto e sparire. I tre lasciano la sala a pochi secondi di distanza l’uno dall’altro, uscendo da porte diverse con calma, senza destare sospetti. Il commerciante, ancora impegnato a raccogliere le banconote sparse, si accorge del furto solo troppo tardi. Nel filmato si intravede anche un tecnico delle casse automatiche, completamente assorbito dal suo lavoro, che non nota nulla di quanto sta accadendo. Un’operazione orchestrata con freddezza e professionalità, che ora vede le autorità a caccia dell’ultimo membro della banda ancora in libertà.



