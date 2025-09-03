Cronaca

Schianto in moto a Varese Ligure, giovane grave all'ospedale

di a.p.

Un ragazzo di circa 20 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova dopo essere caduto con il suo scooter. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte a Varese Ligure. Il giovane ha riportato un trauma cranico. Immediato sul posto l'intervento del personale sanitario che ha prestato le prime cure al ragazzo. Vista la situazione è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il ventenne all'ospedale. Avviate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

