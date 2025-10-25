Cronaca

Tamponamento a catena in A10, un ferito. Disagi alla viabilità

Tre le persone coinvolte nell'incidente, ma solo un ferito: un uomo che, soccorso dalla Croce Verde Praese, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Voltri
di c.o.

Mattinata complicata sull'A10 tra Pegli e Pra' in direzione Ventimiglia, a causa di un tamponamento a catena avvenuto intorno alle 11 di questo sabato 25 ottobre, che ha coinvolto due auto. Sul posto, oltre alla polizia stradale, sono intervenute due ambulanze.

Tre le persone coinvolte nell'incidente, ma solo un ferito: un uomo che, soccorso dalla Croce Verde Praese, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Voltri. Gli altri due automobilisti hanno invece rifiutato il trasporto. L'incidente ha causato 5 chilometri di coda che è stata rapidamente smaltita. 

