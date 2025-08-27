Cronaca

Doppio incidente sul lavoro in Val di Magra: due operai all'ospedale

di a.p.

Due incidenti sul lavoro in due aziende distinte sono avvenuti martedì nella zona industriale di Arcola in Val di Magra in provincia della Spezia.

Un operaio di una ditta è rimasto ferito quando la sua tuta si è impigliata in un macchinario collegato a una cisterna. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia per liberare l'uomo, di circa quarant'anni, e affidarlo ai sanitari del 118 per gli accertamenti in pronto soccorso dove è arrivato lamentando dolori a una gamba.

Un altro operaio è finito in pronto soccorso dopo aver subito lo schiacciamento di un piede, sempre nella zona industriale di Arcola. Anche in questo caso è servito l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il lavoratore, ferito da un macchinario del peso di circa 7 tonnellate. 

