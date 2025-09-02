Cronaca

Torna alla homepage

Incidente in A12, motociclista all'ospedale in codice rosso

Dopo il sinistro si sono formati quattro chilometri di coda tra Recco e Nervi
36 secondi di lettura
di Aurora Bottino

Un uomo di circa 40 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo un incidente in moto sull'A12, tra Rapallo e Nervi sulla carreggiata che viaggia verso Genova.

I soccorsi 

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica: l'uomo, che ha riportato diverse contusioni e un possibile trauma cranico, è stato stabilizzato e portato in ospedale. Presente anche una pattuglia della polizia stradale: dalle prime informazioni l'uomo si sarebbe distratto, perdendo il controllo del mezzo.

Dopo il sinistro si sono formati quattro chilometri di coda tra Recco e Nervi. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 30 Agosto 2025

Incidente stradale in via Gianelli, anziano investito: in codice rosso all'ospedale

Incidente stradale in via Gianelli a Quinto. Un uomo di 80 anni è stato investito intorno alle 11 del 30 agosto da una Fiat Panda che viaggiava verso Nervi. Le condizioni dell'uomo sono serie: è stato soccorso sul posto dai sanitari dell'automedica e dai militi della pubblica assistenza di Nervi. N