Incidente in A12, motociclista all'ospedale in codice rosso

Un uomo di circa 40 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo un incidente in moto sull'A12, tra Rapallo e Nervi sulla carreggiata che viaggia verso Genova.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica: l'uomo, che ha riportato diverse contusioni e un possibile trauma cranico, è stato stabilizzato e portato in ospedale. Presente anche una pattuglia della polizia stradale: dalle prime informazioni l'uomo si sarebbe distratto, perdendo il controllo del mezzo.

Dopo il sinistro si sono formati quattro chilometri di coda tra Recco e Nervi.

