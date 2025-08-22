Paura a San Fruttuoso: incendio devasta appartamento

Momenti di grande apprensione nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova, dove un incendio è divampato in un appartamento, in via Asiago, gettando nel panico i residenti della zona. Il rogo, scoppiato nella notte, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

L’incendio si è rapidamente propagato, generando una densa coltre di fumo visibile anche dai quartieri limitrofi. I residenti del palazzo sono stati evacuati per precauzione, mentre le squadre di soccorso hanno operato con autoscale e idranti per contenere il rogo. L’appartamento è stato trovato vuoto dai vigili del fuoco, nessuna persona ferita o intossicata.

Sul posto le ambulanze 287 della Nuova San Fruttuoso e l’automedica Golf 1. La pubblica assistenza è rimasta in supporto per tutti gli equipaggi dei pompieri.