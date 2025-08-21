Incendio sulla ruta di Camogli: a causarlo è stato un fulmine

Incendio sul monte Esolo, sopra la Ruta di Camogli: i vigili del fuoco hanno domato un rogo causato da un fulmine. Intorno alle 17.15 di giovedì 21 agosto 2025, i vigili del fuoco della caserma Centrale sono intervenuti per spegnere un incendio innescato da un fulmine.

Terminata da poche ore un'allerta meteo che ha tenuto occupati i volontari di tutta la regione dopo giorni di interventi antincendio nei nostri boschi, una nuova segnalazione ha costretto a ripartire per un incendio sopra le alture di Camogli causato da un fulmine.

Nella zona, che è stata interessata precedentemente dalle piogge, si sta verificando nel pomeriggio una attività atmosferica elettrica che ha scaricato a terra un fulmine di particolare intensità.

Sono nove i volontari partiti per lo spegnimento e bonifica.