Morto dopo il taser a Manesseno: cinque dardi su Bani, quattro sulla schiena

L’autopsia condotta nel pomeriggio di ieri, 20 agosto 2025, dal medico legale Isabella Caristo ha fornito nuovi dettagli sulla morte di Elton Bani, il muratore albanese di 41 anni deceduto domenica a Manesseno, frazione di Sant’Olcese, durante un intervento dei carabinieri.

Quanti dardi hanno raggiunto il corpo di Bani

Secondo i risultati preliminari, l’uomo è stato colpito da cinque dardi di taser, che avrebbero provocato un arresto cardiaco fatale. La dinamica emersa dall’esame autoptico rivela che i militari hanno sparato tre colpi: il primo dardo ha raggiunto Bani di striscio nella parte anteriore del corpo, mentre i successivi quattro elettrodi lo hanno colpito nella parte alta della schiena. Questi ultimi, come già indicato dal sopralluogo iniziale, sarebbero stati determinanti nel causare il collasso cardiaco.

Nessuna ferita da collutazione

Non risultano, al momento, patologie cardiache pregresse che possano spiegare il decesso, ma per chiarire l’eventuale ruolo di alcol o sostanze stupefacenti si attendono gli esiti degli esami tossicologici. Sul corpo di Bani sono state rilevate alcune escoriazioni: una sul braccio, attribuita a un incidente stradale avvenuto nei giorni precedenti, e altre compatibili con la dinamica dell’intervento dei carabinieri, ma non considerate letali. La Procura di Genova, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo indagando due militari, sta ricostruendo l’esatta sequenza dei fatti per valutare la proporzionalità dell’uso del taser. Il fratello di Elton, assistito dall’avvocato Cristiano Mancuso, ha espresso profondo dolore: "Non riesco a darmi pace per quanto accaduto. Voglio giustizia per Elton". Intanto, le autorità hanno concesso il nulla osta per il trasferimento della salma in Albania, dove la famiglia intende celebrare il funerale alla presenza dell’anziana madre invalida di Bani.

