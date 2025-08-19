Cronaca

Torna alla homepage

Morto dopo scarica taser, sentiti i testimoni. Domani l'autopsia

La pm Paola Calleri ha mandato gli avvisi ai due militari indagati per omicidio colposo e all'avvocato Cristiano Mancuso, che assiste la famiglia della vittima
1 minuto e 24 secondi di lettura
di Au. B.

Verrà disposta domani mattina, ed eseguita già domani pomeriggio, l'autopsia su Elton Bani, il muratore albanese di 41 anni morto domenica nell'entroterra di Genova dopo essere stato fermato con almeno tre scariche di taser sparate da due carabinieri ora iscritti nel libro degli indagati.

Muore dopo essere stato colpito da un taser, indagati due carabinieri - Leggi qui 

Gli investigatori stanno sentendo i testimoni 

La pm Paola Calleri ha mandato gli avvisi ai due militari indagati per omicidio colposo e all'avvocato Cristiano Mancuso, che assiste la famiglia della vittima. L'incarico verrà affidato alla medico legale Isabella Caristo mentre i parenti nomineranno il professore Francesco Ventura. Intanto gli investigatori stanno sentendo i testimoni, un vicino di casa e il personale inviato dal 118, che hanno assistito alla scena.

Ministro Piantedosi: "Taser è uno strumento imprescindibile" - Clicca qui 

La ricostruzione dell'intervento a Serra Riccò 

Secondo una prima ricostruzione, Bani aveva iniziato a urlare e inveire contro qualcuno. A quel punto i vicini hanno chiamato il 118: il personale medico, vedendolo in forte stato di agitazione, ha chiesto l'intervento dei carabinieri. A quel punto, i militari dopo averlo calmato in strada lo hanno accompagnato in casa per prendere i documenti. Proprio sulle scale Bani avrebbe iniziato ad aggredire i carabinieri, colpendoli più volte. I carabinieri hanno estratto i taser e lo avrebbero colpito almeno tre volte, come raccontato dal testimone. Alla terza scarica Bani non si sarebbe più mosso. Il personale sanitario ha provato a rianimarlo per più di 20 minuti, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 19 Agosto 2025

Indagati dopo morte colpiti da taser, il sostegno del comandante dei carabinieri

"Il mio sostegno incondizionato ai colleghi coinvolti, nelle ultime ore, nei fatti di Olbia e Genova. Episodi che ci ricordano quanto sia complessa e delicata la missione che ogni giorno portate avanti con professionalità e sacrificio". Lo afferma il comandante generale dei carabinieri, Salvatore Lu
Lunedì 18 Agosto 2025

Muore dopo essere stato colpito da un taser, indagati due carabinieri

All'arrivo dei carabinieri l'uomo si sarebbe agitato ancora di più. Un caso analogo a Olbia