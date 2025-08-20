Allarme a Bolzaneto: auto e bus colpiti da proiettili, la denuncia a Primocanale

Un pomeriggio di paura a Bolzaneto, dove un’auto è stata raggiunta da un proiettile, come denunciato da un lettore di Primocanale. L’episodio segue di poche ore la notizia, riportata dal sindacato Ugl Fna, di un autobus colpito da un proiettile che ha mandato in frantumi un vetro.

Il racconto del lettore è chiaro: "Ero in via Romairone quando ho sentito un colpo sulla fiancata. Mi sono fermato e ho trovato un’ammaccatura, con un proiettile per terra. Erano le 13:30". Fortunatamente illeso, l’automobilista ha chiamato il 112 e sporto denuncia alla polizia. "Penso sia stato qualcuno che ha sparato da una finestra. I poliziotti mi hanno detto che avrebbero controllato la zona", ha aggiunto.

Gli episodi, che hanno generato allarme, potrebbero essere la bravata di qualcuno o il gesto di un folle. La polizia sta indagando sui due episodi.

