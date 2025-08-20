Autobus raggiunto da un proiettile a Bolzaneto, indagini in corso

Un autobus è stato raggiunto da un proiettile che ha oltrepassato un vetro. È la scioccante denuncia del sindacato Ugl-Fna che commenta così quanto avvenuto: "Prima dell'ora di pranzo un bus extraurbano giunto all'altezza dell'Ipercoop di Bolzaneto è stato raggiunto da un proiettile che ha trapassato un vetro. Le forze dell'ordine stanno indagando sul fatto. Adesso basta, questo è troppo. Non è possibile lavorare così, mettendo a rischio il personale e gli utenti, non ci sono alibi. Abbiamo immediatamente richiesto un incontro con le autorità", scrive il segretario Roberto Piccardo.

