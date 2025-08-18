Muore dopo essere stato colpito da un taser, accertamenti in corso

Si è accasciato a terra ed è morto dopo essere stato colpito con il taser dai carabinieri. È quello che è accaduto domenica pomeriggio intorno alle 17 in via Mattei a Manesseno, frazione di Sant'Olcese e su cui la Procura di Genova ha aperto un fascicolo.

All'arrivo dei carabinieri l'uomo si sarebbe agitato ancora di più

Ancora non è chiaro che cosa sia successo, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo, in un chiaro stato di agitazione psicomotoria, abbia iniziato a urlare e distruggere finestre e sedie nell'androne del palazzo. A quel punto i vicini avrebbero chiamato il numero unico di emergenza e poco dopo sarebbero intervenuti i militi della Croce d'Oro di Manesseno che, dopo una prima valutazione della situazione, avrebbero richiesto l'intervento dei carabinieri.

Al loro arrivo il 41enne si era chiuso all'interno di un'auto nel parcheggio di fronte alla palazzina. Sempre dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo avesse già vomitato più volte, sintomo di possibile stato fisico alterato. Alla richiesta dei carabinieri di mostrare i documenti avrebbe nuovamente dato in escandescenze, spingendo uno dei militari a tirare fuori la pistola elettrica.

La Procura ha aperto un fascicolo per indagare sull'accaduto

L'uomo sarebbe stato colpito due volte, dopo un primo colpo andato a vuoto. Il 41enne si è accasciato: inutili i tentativi di rianimazione, andati avanti per più di mezz'ora. Il medico ha dichiarato l'ora del decesso intorno alle 17:30.

La Procura ha aperto un fascicolo per indagare sull'accaduto mentre sono in corso gli accertamenti per capire se l'uomo avesse assunto droga o alcol tra cui l'autopsia.

Il caso di Olbia

Nella notte tra sabato e domenica a Olbia un uomo di 57 anni è morto durante il trasporto in ospedale per un malore avvenuto dopo che i carabinieri, intervenuti in seguito a diverse richieste di cittadini, avevano usato il taser per bloccarlo. Il 57enne aveva dato in escandescenze contro i passanti e i militari aggredendoli. Sul caso la procura di Tempio Pausania ha avviato un'inchiesta delegando le indagini alla Polizia. Sarà l'ìesame autoptico ad accertare le cause della morte.

