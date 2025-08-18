Genova, oggi in piazza Alimonda i funerali di Massimo Leopizzi

Si svolgono oggi, lunedì 18 agosto, i funerali di Massimo Leopizzi, storico capo ultrà del Genoa morto lo scorso 13 agosto all'età din 63 anni. I funerali si svolgono in piazza Alimonda, cuore del tifo organizzato rossoblù, alle ore 9 presso la chiesa Nostra Signora del Rimedio. Prevista la chiusura di alcune strade.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook