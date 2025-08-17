Rientri e incidenti, domenica da bollino rosso sulle autostrade liguri: la situazione

Domenica da bollino rosso sulle autostrade della Liguria. La fine del weekend di Ferragosto fa segnare il primo rientro estivo delle vacanze. Sulla A7 è bollino rosso in direzione Nord per la mattina e il pomeriggio, bollino che diventa giallo in serata. In direzione Genova invece è bollino giallo fino a sera.

Traghetti a Genova

Con i primi rientri aumenta il numero di passeggeri che sbarcano rispetto a quelli che si imbarcano. In questa domenica 17 agosto infatti sono 9mila i passeggeri che sbarcano e circa 7mila quelli che si imbarcano.

In tutto otto i traghetti che arrivano a Genova: la Gnv Allegra da P.Torres alle 6,50; la Moby Otta da Olbia alle 7,30; la Moby Aki da Olbia alle 7,30; la Moby Tommy da P.Torres alle 8,30; la Gnv Rhapsody da Olbia alle 12,20; la Gnv Suprema da Tunisi alle 13; la Gnv Polaris da Palermo alle 16,30 e la Moby Aky da Bastia alle 20,15.

E sono sempre otto quelli che partono: la Moby Otta per Olbia alle 8,30; la Moby Aky per Bastia alle 8,45; la Gnv Suprema per Tunisi alle 17,30; la Gnv Allegra per P.Torres alle 19; la Gnv Rhapsody per Olbia alle 19; la Moby Tommy per P.Torres alle 21,30; la Moby Aki per Olbia alle 21,30; la Gnv Polaris per Palermo alle 21,30.



Gli aggiornamenti

Ore 11,20 - Sulla A10 nel tratto savonese si registrano code a tratti tra Borghetto e Feglino in direzione Genova causa traffico intenso. Sempre in A10 ma nel nodo genovese coda tra Pra' e il bivio con la A26 e tra Pegli e il bivio con la A7. Sulla A26 coda al bivio tra A10 e A26 in direzione Nord. In A15 coda di un km tra gli svincoli di Aulla e bivio con la A12 in direzione La Spezia causa cantieri e traffico intenso.

Ore 10 - Incidente in A26 all'altezza del bivio con la A10 in direzione Nord. Sul tratto si sono formati fino a 2km di coda. Ripercussioni anche in A10 tra Arenzano e il bivio con la A26. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Voltri. Un altro incidente si è verificato proprio sulla A10 nel tratto savonese tra Feglino e Spotorno in direzione Genova. Qui si sono formati fino a 5km di coda tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Genova. Mentre per traffico intenso segnalata coda a tratti anche tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova.

