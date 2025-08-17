Genova, brucia il bosco a Punta Martin: arrivano i mezzi aerei

Un incendio boschivo si è sviluppato nella notte nella zona di Punta Martin sulle alture di Acquasanta, tra i Comuni di Genova e Mele. Sul posto i vigili del fuoco che hanno operato da terra. La zona interessata dall'incendio è particolarmente impervia. Le fiamme sono alimentate dal vento. Atteso l'intervento dei mezzi aerei per velocizzare le operazioni di spegnimento. Non risultano al momento abitazioni vicine alla zona del rogo.

