Incendio al Passo del Bocco: il fuoco distrugge il bosco

Foto d'archivio

Un vasto incendio boschivo è divampato nella serata di martedì nei pressi del passo del Bocco nel Comune di Mezzanego (Genova) alle spalle di Chiavari. Sul posto per tutta la notte sono rimasti impegnati decine di vigili del fuoco delle squadre di Chiavari e Genova, volontari e carabinieri forestali.

Le fiamme hanno divorato diversi ettari di castagneto e faggeta. Non si registrano feriti né danni a edifici. Da valutare l'eventuale intervento di mezzi aerei. Non è chiara l'origine del rogo.

La strada provinciale 49 è stata anche chiusa al traffico e per raggiungere dal levante ligure i Comuni dell'Emilia Romagna è stato istituito un obbligo di transito dal passo di Cento Croci oppure dal passo del Tomarlo.

