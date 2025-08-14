Incendio boschivo a Montemarcello, canadair da Olbia in azione

Un vasto incendio boschivo è divampato nel comune di Ameglia (La Spezia) nella zona di Montemarcello. Lo comunica la Regione Liguria spiegando che sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco con il supporto aereo di un canadair. Al momento non risultano esserci abitazioni a rischio.

Sul posto vigili del fuoco e volontari antincendio

Nel frattempo sta per essere dichiarato spento l'incendio boschivo scoppiato l'altro ieri al passo del Bocco nel Comune di Mezzanego (Genova) alle spalle di Chiavari. Da due giorni per domare il rogo si sono alternate sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Chiavari in vari turni e numerosi volontari antincendio provenienti da diversi Comuni della Liguria.

