Brucia il bosco di Ne, incendio spento nel pomeriggio. Istituito un presidio

Un incendio boschivo è scaturito all'ora di pranzo nella zona del Comune di Ne, in Val Graveglia, nell'entroterra di Chiavari. Il rogo ha distrutto parte della vegetazione in località Zerli, mentre vigili del fuoco e volontari antincendio hanno domato le fiamme per evitare che si propagassero verso la boscaglia.

Istituito un presidio per monitorare il rogo

L'allarme è scattato intorno alle ore 12. L'incendio ha interessato circa un chilometro di vegetazione. Dopo che la situazione è tornata sotto controllo è stato istituito un presidio per monitorare nuovi focolari.

