Esodo estivo e imbarchi traghetti: la situazione sulle autostrade

Sulle autostrade liguri bollino rosso per tre giorni. In mattinata traffico intenso e due incidenti
di Annissa Defilippi

È un sabato da bollino rosso sulle autostrade della Liguria aggravato a Genova dal traffico atteso per la giornata di oggi per gli imbarchi dei traghetti con destinazione Sardegna e Corsica. 

Per quanto riguarda gli imbarchi la polizia locale ricorda che oggi dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 è previsto traffico molto intenso in zona Via Balleydier, Via Albertazzi Via Di Francia e limitrofe per afflusso vacanzieri agli imbarchi; nelle restanti fasce orarie è previsto, comunque, traffico intenso.

Circa la situazione sulle autostrade il "bollino rosso" è previsto sia per la mattina sia per il pomeriggio, in serata è atteso l'arrivo di novemila passeggeri (tra le 16.30 e le 21.15) e la partenza di seimila (tra le 19 e mezzanotte).

Caos traghetti a Genova, il presidente del porto Paroli: "Nuovi cartelli e orari di partenza differenziati"

Attenzione alla A7 in direzione sud: a Busalla, per lavori allo svincolo, è chiusa l'uscita al traffico fino alle 6 del 11 settembre provenendo da Milan. L'uscita consigliata provenendo da nord è Ronco Scrivia.

13:43 Il traffico torna regolare sulla A26. Si registrano code sulla A10 tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Sulla A12 traffico rallentato tra Recco e Genova Est in direzione Genova.

12:32 Coda di 6km in direzione Voltri tra Masone e bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico congestionato

- 16 agosto 2025, 12:32

11.17 A12 Genova-Roma in direzione del capoluogo ligure, coda di 2 km tra Rapallo e Nervi per incidente senza feriti

11.06 A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova Voltri, incidente tra Masone e allacciamento A26/A10 che ha provocato 4 km di coda dal km 5  in direzione Genova Voltri

10.23 A10 Genova-Savona in direzione Genova traffico Intenso con code tra Genova aeroporto e bivio A10/A7 Milano-Genova 

