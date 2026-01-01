Cronaca

Manovra sbagliata e l'auto resta in bilico al forte Sperone

di a.p.

La notte dei vigili del fuoco di Genova si è conclusa con il recupero di una autovettura al forte Sperone. Il conducente della macchina, facendo manovra, non si è accorto della scarpata e vi è scivolato dentro finendo la corsa appoggiato a un albero.

Senza conseguenze per la salute, ma rimasto bloccato, ha chiamato i Vigili del Fuoco che, grazie all'uso di un trattore in dotazione, sono riusciti a raggiungere il punto dell'incidente, irraggiungibile per altri mezzi a causa di un voltino di ridotte dimensioni, e riportare sulla strada la vettura.

