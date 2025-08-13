Caos viabilità per l'imbarco traghetti a Genova: ecco le misure anti-ingorgo

Potenziamento della vigilanza ai varchi, estensione degli orari di apertura del porto in funzione della programmazione degli arrivi e delle partenze, abilitazione del varco di Ponte dei Mille anche per il traffico traghetti, stop ai camion nei pressi dell’area della Lanterna e il divieto di transito dei mezzi pesanti dal porto commerciale verso l’uscita di varco Albertazzi. Sono queste le principali misure adottate dal tavolo tecnico per fronteggiare il caos traffico all'imbarco traghetti di Genova dopo le lunghe code che si sono verificate domenica a Genova che hanno portato anche al ritardo della partenza di diversi traghetti.

È stato accolto l'appello del direttore di Primocanale Matteo Angeli rivolto direttamente al neo presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli e alla sindaca Silvia Salis dell’11 agosto “Genova ostaggio dei traghetti, traffico e aria irrespirabile: fate qualcosa” (leggi qui). Poche ore dopo l'appello è stato convocato e si è svolto un incontro prima presso gli uffici di Stazioni Marittime e poi un tavolo tecnico che ha visto protagonisti Capitaneria di Porto, Comune di Genova, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Polizia di Frontiera, Agenzia delle Dogane, Autostrade per l’Italia, Stazioni Marittime S.p.A., Compagnie di Navigazione e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che ha definito le prime misure straordinarie per gestire l’intenso traffico di traghetti e crociere previsto nei prossimi giorni a Genova tra partenze e arrivi. Un primo passo, poi a settembre partiranno riunioni periodiche che avranno l'obiettivo di scongiurare situazioni di emergenza per i cittadini e per i turisti.

Ma non solo, per fronteggiare le giornate più calde è stata avanzata ad Autostrade per l’Italia la richiesta della piena operatività dei gate al casello di Genova Ovest nei giorni potenzialmente critici del 23, 24, 25, 30 e 31 agosto, con la possibilità di attivare comunicazioni tempestive e preventive in caso di blocchi o incidenti, così da consentire l’attivazione immediata di deviazioni.

Per l’operatività del 16 agosto, in occasione dell’imbarco e dello sbarco del traghetto extra Schengen, Stazioni Marittime adotterà l’utilizzo di più piazzali, separando le operazioni di imbarco da quelle di sbarco e assicurando in ogni momento la massima ricettività del porto. La Polizia Locale, da parte sua, ha richiesto l’intensificazione delle comunicazioni preventive relative a qualunque evento autostradale in grado di influire sul traffico cittadino, così da poter deviare i flussi verso il casello di Genova Aeroporto utilizzando via di Francia e lungomare Canepa. Analoga tempestività nello scambio delle informazioni è la richiesta condivisa fra i soggetti coinvolti, affinché vengano segnalate, ognuno per la propria parte di competenza, eventuali anomalie o circostanze straordinarie che possano compromettere la circolazione urbana.

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli ha commentato: “Oggi l’obiettivo era trovare misure e attuare azioni immediatamente disponibili, in vista dei picchi di traffico attesi nei prossimi giorni, soprattutto a ridosso di Ferragosto, e queste sono state individuate in uno spirito di grande collaborazione tra i soggetti coinvolti".



Alberto Minoia, amministratore delegato di Stazioni Marittime S.p.A., ha sottolineato: “Nella settimana a cavallo di Ferragosto, per la prima volta in questo periodo di alta stagione per i traghetti, il numero delle auto e dei passeggeri in sbarco sarà superiore a quello in imbarco".

La sindaca di Genova, Silvia Salis commenta: "Il Comune si è già attivato domenica scorsa con l'intervento della Protezione civile a fornire acqua fresca alle macchine incolonnate e con il servizio della Polizia locale. I nostri agenti continueranno a fare la loro parte, potenziando le attività con particolare riguardo alle giornate considerate più critiche".

