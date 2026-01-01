Notte di fuochi e petardi in Liguria, decine di cassonetti bruciati

Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco della Liguria. Tantissimi gli interventi per spegnere gli incendi di cassonetti e spazzatura causati da petardi e fuochi d'artificio. Circa una cinquantina gli interventi a Genova, concentrati soprattutto tra il centro, il Ponente della città e la Val Polcevera. In tutti i casi le fiamme sono rimaste limitate e non hanno interessato auto, moto o altre strutture collocate vicino ai cassonetti. Incendio cassonetti a causa dei fuochi di fine anno anche a Rapallo, in via Campodonico, e a San Colombano Certenoli.

Stessa dinamica anche alla Spezia, decisamente minori però gli interventi: non più di tre quelli effettuati dai pompieri in città per spegnere i roghi di cassonetti. Nell'imperiese vigili del fuoco al lavoro per lo stesso motivo anche a Cervo, non si registrano danni particolari.