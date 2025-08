Guasto ai freni sulla linea 89 a Genova, autobus salvato dall’autista

Incidente sfiorato in via Berghini martedì pomeriggio quando un bus della linea 89 ha subìto un guasto ai freni durante il servizio. Fortunatamente, il mezzo non si trovava in discesa e, grazie alla professionalità dell’autista, si è evitato un incidente grave. Pronto l'allarme del sindacato Ugl-Fna: "A rischio tutti i giorni" .

Criticità: mancanza di ricambi e personale

Secondo Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna, il problema è aggravato dalla carenza di pezzi di ricambio e di personale, unita al pessimo stato delle vetture più vecchie. “Ogni giorno si rischia, a causa delle condizioni dei mezzi e delle difficoltà operative,” ha dichiarato Piccardo, sottolineando l’urgenza di interventi.

Situazione critica nella rimessa di Staglieno

Nell’ultima riunione con l’amministrazione, il sindacato ha evidenziato la necessità di interventi urgenti sui bus. “Nella rimessa di Staglieno è quasi impossibile lavorare,” ha spiegato Piccardo. “Con oltre 100 mezzi fermi quotidianamente, gli operai operano in spazi angusti, rendendo la manutenzione estremamente complessa”.

Richiesta di manutenzione straordinaria

Il sindacato chiede soluzioni immediate, con interventi di manutenzione straordinaria e spazi adeguati per lavorare. “Senza misure risolutive, non vediamo soluzioni a breve termine,” ha concluso Piccardo, ribadendo l’urgenza di investire nella sicurezza e nell’efficienza del trasporto pubblico genovese.