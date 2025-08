Violenta rissa su un autobus sedata da due temerarie agenti della Locale

Erano impegnati sui rilievi di un investimento pedonale quando sono stati allertati per una violenta rissa a bordo di un autobus. Le agenti della polizia locale venerdì sera, intorno alle 22, sono salite sul mezzo pubblico e hanno tentato di separare i soggetti coinvolti, cinque in totale, di cui tre verosimilmente di origine sudamericana, e due nordafricani.

Caos a bordo e passeggeri in pericolo

Uno dei coinvolti, allontanato inizialmente dal mezzo, ha tentato più volte di risalire a bordo per proseguire la lite. La situazione, resa ancora più critica dalla presenza di molti passeggeri a bordo, è degenerata ulteriormente quando uno di essi, insofferente per l’interruzione del servizio, ha iniziato a colpire con violenza i vetri della porta posteriore dell’autobus.

L'arrivo di pattuglie di supporto

Grazie all’arrivo di pattuglie di supporto, la situazione è stata riportata sotto controllo. Due dei soggetti coinvolti nella rissa sono stati fermati, identificati e denunciati all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio e rissa).

Secondo la ricostruzione fornita dal conducente Amt, i due soggetti nordafricani erano saliti a bordo a Sestri Ponente e avevano iniziato a infastidire i passeggeri, in particolare utilizzando una cassa bluetooth con musica ad alto volume. In via Avio, uno di loro aveva inoltre bloccato la porta anteriore del mezzo, impedendo temporaneamente la ripartenza.

