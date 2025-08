Morde un'agente della Locale e minaccia gli infermieri al pronto soccorso: spacciatore arrestato

Ha visto gli agenti della polizia locale ed è scappato per disfarsi della droga ma l'unità cinofila ha rintracciato facilmente le 30 quadrelle di cracl e le 12 palline di eroina. Raggiunto dagli operatori e fermato per la seconda volta dagli operatori si è dichiarato minorenne. Così è stato trasportato al Gaslini per gli accertamenti ragiologici che hanno attestato la sua maggiore età.

Durante il ricovero l’uomo ha opposto violenta resistenza, minacciando sia gli agenti che il personale sanitario, creando disordine e arrivando a mordere un’agente della Locale alla mano. L’agente è stata poi dimessa con cinque giorni di prognosi.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità; resistenza a pubblico ufficiale. All'uomo sono state riconosciute anche le seguenti aggravanti: lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale.

Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato accompagnato nel carcere di Marassi e la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

