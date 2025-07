Cinque cagnolini scappano in strada, salvati dalla polizia locale

Immagine realizzata con l'ai

Hanno notato la porta di casa aperta, spinti dalla curiosità. Cinque cagnolini, ignari dei pericoli, sono usciti in strada. Alcuni automobilisti hanno subito segnalato l’accaduto. In via Borzoli è intervenuta la pattuglia di quartiere della polizia locale di Sestri Ponente e la Croce Gialla soccorso animali. Gli agenti hanno raccolto tre dei Jack Russell in fuga, mentre gli altri due, spaventati, sono rientrati nel portone. I cagnolini sono stati restituiti alla proprietaria, che ne possiede altri due, e a cui verrà contestato il malgoverno degli animali.



Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook