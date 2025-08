Truffe agli anziani, casi ripetuti a Busalla: scatta l'allarme

Allarme truffe agli anziani a Busalla. Il Comune è infatti stato informato dai carabinieri che nell'ultimo periodo sono stati segnalati diversi casi di tentativi di truffa al telefono.

La modalità usata è sempre la stessa: una persona sconosciuta telefona alla potenziale vittima del raggiro, avvisandola che il figlio, il nipote o un parente prossimo hanno avuto un incidente e che si trova all’ospedale.

Per essere più credibile spesso il truffatore conosce nome e cognome dei membri della famiglia colpita. Per chiudere la pratica senza conseguenze, il criminale chiede se la vittima possiede del denaro contante in casa e che nel giro di pochi minuti un operatore avrebbe riscosso la somma e salvare il proprio caro da conseguenze penali.

Le persone maggiormente colpite sono gli anziani, spesso soli in casa. I Carabinieri di Busalla, informa il Comune, invitano i cittadini a chiamare tempestivamente le forze di polizia per segnalare ogni situazione anomala e pericolosa.

