Gomitate a una donna per saltare la fila in discoteca, poi la rissa con un coltello in tasca: due denunce a Genova

Tensione nella notte in piazzale Iqbal Masih, davanti alla discoteca Kaoba, dove intorno alle 3 si è verificata una violenta lite. Un 22enne senegalese ha tentato di saltare la fila per entrare in discoteca, spintonando e sgomitando una donna in coda, e scatenando il disappunto dei clienti.

Aggrediti vigilante e poliziotti

L’intervento dell’addetto alla sicurezza per calmare gli animi ha però aggravato la situazione: un 27enne senegalese, amico del primo, ha aggredito l’addetto con cocci di bottiglia. Gli agenti delle v olanti , intervenuti su chiamata, hanno fermato i due e li hanno accompagnati in Questura. Durante la redazione degli atti, i due hanno insultato e minacciato gli operatori, aggravando la loro posizione. Entrambi sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso e per violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre, il 22enne è stato denunciato per possesso di armi od oggetti atti a offendere, poiché trovato in possesso di un coltello.