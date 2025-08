Auto cappotta nella notte, salvo il conducente

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Finale Ligure sono intervenuti nella notte per un incidente autonomo a Orco Feglino, in provincia di Savona. Fortunatamente il conducente dell'auto cappottata è salvo, solo lievi ferite per lui.

Era solo in auto

E' successo in Via Boragni, erano le 3.45 circa quando la chiamata è arrivata: sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Finale Ligure arrivati in Via Boragni dove un uomo aveva perso il controllo della sua auto, che è capottata finendo fuori strada. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. L'autista era solo nell'abitacolo: assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale a Pietra Ligure per accertamenti, dove è arrivato in codice giallo con la Croce Bianca di Finale. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook