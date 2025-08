Maxi evasione fiscale, nei guai due imprenditori genovesi

Due imprenditori genovesi operativi nel campo dell'edilizia sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Genova per evasione fiscale. Secondo le indagini effettuate dai finanzieri è emerso che i due non hanno pagato l'iva per oltre 1,5 milioni di euro.

L’attività di indagine è stata eseguita attraverso un approfondito esame della documentazione acquisita dai militari della Compagnia di Chiavari che hanno incrociato le banche dati relative alle operazioni effettuate dai due indagati. In particolare uno dei due, titolare di una ditta individuale con sede a Genova, è risultato aver evaso le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2021, 2022 e 2023.

L'imprenditore ha omesso le dichiarazioni per un ammontare imponibile di oltre 2,5 milioni di euro. Da quanto accertato dai finanzieri l'uomo avrebbe emesso fatture per operazioni mai realmente compiute per oltre 200 mila euro nei confronti di un’altra società genovese, anch’essa operante nel settore dell’edilizia, il cui rappresentante legale è stato segnalato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

