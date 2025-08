Picchia il marito con il manico della scopa, anziana denunciata

Un marito colpito con il manico di una scopa, una figlia che perseguita i genitori, una donna aggredita a calci e pugni dal convivente, un ex fidanzato ossessionato, un'aggressione tra ex, un marito violento che picchia la moglie davanti alla figlia. È il bilancio parziale delle denunce raccolte nel mese di luglio dai Carabinieri del Comando Provinciale di Savona che hanno condotto numerosi interventi e indagini e denunciato più persone per episodi di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e atti persecutori.

Tra i tanti episodi segnalati quello di una ragazza denunciata dai propri genitori il 9 luglio. I due anziani coniugi della Val Bormida si sono rivolti ai militari di Cairo Montenotte per denunciare la figlia non convivente, con già all'attivo precedenti di polizia, che da tempo li tormentava con insulti, pretese economiche, minacce e aggressioni fisiche. Nonostante il dolore per essere stati costretti a denunciare la propria stessa figlia, l'attivazione del "codice rosso" ha permesso di avviare una proposta di misura cautelare con divieto di avvicinamento. Sempre la sera del 9 luglio, una donna anziana è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia.

Durante una lite per futili motivi, ha colpito il marito al volto con il manico di una scopa. Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere una condizione di violenza verbale e fisica reiterata e taciuta per vergogna. È stata richiesta l'emissione di un ammonimento per violenza domestica. Il 22 luglio, i carabinieri di Andora hanno denunciato un savonese di 80 anni che ha maltrattato ripetutamente due anziane donne con lui conviventi. L'attività dei militari ha permesso di ricostruire numerose condotte violente, minacciose e vessatorie, poste in essere nei confronti delle due anziane, protratte per ben quattro anni.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook