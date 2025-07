Genova, incendio in casa in via Burlando: intervengono i vigili del fuoco

Un incendio è scaturito all'interno di un appartamento di via Burlando a Genova, tra Castelletto e Marassi. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Da quanto ricostruito il rogo sarebbe partito da un frigo. L'allarme è scattato verso le 6.

Nessuno risulta rimasto ferito o intossicato. La persona all'interno dell'appartamento ha infatti rifiutato il trasporto in ospedale. In via Burlando anche l'intervento degli agenti della polizia locale per regolare la viabilità e permettere ai mezzi di soccorso di intervenire facilmente.

