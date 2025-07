Scoppia un incendio in casa, anziano salvato dai vigili del fuoco

Foto d'archivio

Un uomo di 77 anni è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco della Spezia nella notte dopo che nella sua abitazione era scoppiato un incendio. All'allarme è scattato intorno alle 2 all'interno di un appartamento al quarto piano di una palazzina di viale Italia. In pochi minuti, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato un rogo con il fumo che ha avvolto l'appartamento.

A lanciare l'allarme è stato un passante che ha visto l'incendio. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco della Spezia e un'autoscala. I pompieri sono entrati dalla finestra e hanno salvato l'uomo mentre l'abitazione era ancora in fiamme. Il 77enne è stato poi trasferito dal personale sanitario all'ospedale Sant'Andrea per accertamenti. A quel punto i vigili del fuoco hanno spento l'incendio e avviato la bonifica. Nel rogo sarebbe crollata anche una parte del contro soffitto.

L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Avviate le indagini per ricostruire le cause che hanno fatto scaturire l'incendio, tra le ipotesi quella di un corto circuito.

