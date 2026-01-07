Autostrade in Liguria, da oggi riecco tutti i cantieri

Il nuovo anno ha portato un aumento del pedaggio autostradale ma da oggi, mercoledì 7 gennaio, tornano anche tutti i cantieri lungo la rete ligure. Terminato lo stop per il periodo delle feste riecco i cantieri che costringono liguri e non a continue gimkane tra cambi di carreggiata, restringimenti e chiusure notturne. Sulla A7 il cantiere a Busalla è sempre rimasto attivo così come i cambi di carreggiata sulla A12 a Sestri Levante e tra Deiva Marina e Carrodano in direzione La Spezia e tra Brugnato e Carrodano in direzione Genova. Ma dal 7 febbraio sono numerosi i lavori che riguarderanno le autostrade della Liguria, molti riprenderanno, altri partiranno.

Il cantiere in A10 tra Spotorno e Savona

Sulla A10 da mercoledì partirà l’ultima fase di interventi di ammodernamento della galleria Fornaci, tra gli svincoli di Spotorno e Savona in direzione Savona. Il cantiere verrà rimosso entro il prima dell’inizio delle festività pasquali. In questo casi i lavori prevedono anche la demolizione della carreggiata autostradale. Lo stesso gestore del tratto, Concessioni del Tirreno, prevede code in entrambe le direzioni durante le fasce orarie di maggior traffico

Sempre sulla A10 dal 7 gennaio sono previsti lavori di adeguamento normativo e strutturale, attività di monitoraggio e consolidamento su diversi viadotti, lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza e cantieri legati al miglioramento sismico di alcune opere d’arte, con riduzioni di carreggiata in più tratti fino a Ventimiglia.

I cantieri in A7

Sulla A7 proseguono i lavori sulle galleria Monreale, Giovi e Campora Nord e la riqualificazione delle barriere tra Busalla e Ronco Scrivia.

I cantieri in A12

Sulla A12 dal 12 partiranno i lavori di ammodernamento degli impianti nella galleria Santa Giulia tra Lavagna e Sestri Levante. Sempre in A12 attenzione al cantiere a Chiavari con l'uscita per chi arriva da Livorno che resterà chiusa fino al 28 per la riqualificazione delle barriere. Stop per un mese e mezzo dunque.

Sempre sulla A12 e sulle relative diramazioni sono programmati lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, interventi su viadotti e svincoli e il proseguimento delle attività di potenziamento delle interconnessioni con la A15, con limitazioni al traffico in alcuni tratti e, in specifici casi, modifiche temporanee alla viabilità di accesso ai caselli.

Per la trasformazione da provvisorio a definitivo del casello di Ceparana, che si concluderà alla fine , è prevista la chiusura dello svincolo in uscita da Livorno sino al 28 febbraio, e di quello in entrata per Livorno fino al 30 gennaio.





I cantieri in A26

Sulla A26 prevista la riduzione a due corsie tra l'allacciamento con la A10 e Masone (km 2 e 3), tra Masone e Ovada (km 15 e 19), corsia deviata con cambio di carreggiata sempre tra Masone e Ovada (km 17-20), riduzione a due corsie tra Masone e Ovada (diversi cantieri tra i km 20 e 28)

I cantieri in A6

Sulla A6 Torino–Savona proseguiranno i cantieri tra Altare e Savona. Lavori che riguardano il consolidamento strutturale e l'adeguamento sismico su viadotti e opere di sostegno.