Stangata autostrade, scatta l'aumento dei pedaggi: ecco dove (e di quanto) in Liguria

Il nuovo anno porta con sé un anche un nuovo aumento delle tariffe autostradali. Un incremento dell'1,5% deciso dall'Art (l'Autorità di Regolazione dei Trasporti) e legittimata dalla pronuncia della Corte Costituzionale. La decisione è stata presa per adeguare le tariffe all'inflazione. Il ministero dei Trasporti ha spiegato che la misura riguarda tutte le società concessionarie autostradali per le quali è in corso la procedura di aggiornamento dei relativi Piani Economico-Finanziari, sulla rete a pedaggio gestita.

In poche parole l'aumento dell'1,5% riguarda, per la Liguria, le sole tratte gestite da Autostrade per l'Italia. Ovvero la A7 Genova-Milano, la A10 da Savona a Genova; la A12 da Genova a Sestri Levante; la A26 Genova-Gravellona Toce. Nessun aumento invece è previsto per gli altri tratti. Restano di conseguenza invariati i pedaggi delle tratte gestite da Concessioni del Tirreno (Ventimiglia-Savona sulla A10, Sestri Levante-Sarzana sulla A12) e da Autofiori (Savona-Torino sulla A6).

Ma in termini concreti cosa vuol dire per le tasche degli automobilisti della Liguria? Se prima per percorrere la tratta Chiavari-Genova Ovest si spendevano 4,10 euro ora con l'adeguamento e il relativo arrotondamento bisogna sborsare 4,20 euro: dieci centesimi in più. Albisola e Genova Ovest si spendevano 3,60 euro ora la cifra sale a 3,70 euro. Pedaggio che aumenta di 10 centesimi anche per la tratta tra Genova Ovest e Sestri Levante, da 5 euro a 5,10 euro, e se prima in A26 per percorrere il tratto Genova Ovest-Ovada si pagava 4,20 euro ora lo stesso identico tratto costa 4,30 euro, e così via.

Un aumento che riguarda dunque numerosi tratti di autostrade liguri che sono già tra le più care d'Italia e che costringono tutti a una continua gimkana a causa dei tanti cantieri con cambi di carreggiata, chiusure notturne e incidenti in serie.

Un continuo aumento, anno per anno. A inizio 2024 infatti si era registrato un aumento al rialzo dei costi delle autostrade. Incremento in quel caso del 2,3% delle tariffe scritto nero su bianco nel Decreto Milleproroghe approvato dal governo Meloni. E poi con l'inizio del 2025 un nuovo rincaro, in quel caso coinvolte solo le tratte di Autostrade per l'Italia.