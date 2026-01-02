Tragedia di Capodanno a Crans Montana, dal Centro Grandi Ustionati pronto a partire un team specializzato

È pronto a partire dalla Liguria verso la Svizzera un team di personale sanitario specializzato del Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova per garantire supporto operativo dopo la tragedia avvenuta durante la notte di Capodanno a Crans Montana.

Le operazioni sono supportate dalla Protezione civile regionale, con il coordinamento del Dipartimento nazionale attraverso il capo Dipartimento Fabio Ciciliano, dopo l'alert inviato dal Centro Europeo di coordinamento delle emergenze.

La tragedia in Svizzera

Una serata di festa che si è trasformata in un incubo: decine di vite di ventenni, almeno 47, che si erano riuniti per salutare il nuovo anno, sono state spezzate in un incendio che in un attimo ha divorato un affollato bar nella lussuosa località sciistica svizzera di Crans-Montana, provocando anche un centinaio di feriti, molti dei quali in gravi condizioni. Un rogo presumibilmente scatenato dalle candele scintillanti sulle bottiglie di champagne che hanno raggiunto il soffitto in legno.

Ci sarebbe anche un ragazzo genovese fra le persone disperse in seguito all'esplosione. Si tratta di Emanuele Galeppini, 16enne, tifoso del Genoa, che da ieri sera non ha avuto più contatti con i genitori con i quali vive da qualche tempo a Dubai. Il padre del ragazzo, Edoardo Galeppini, ha lanciato un appello al TgCom: “L’ho sentito a mezzanotte, poi non ho più avuto alcun contatto con lui. Purtroppo, era al Constellation per festeggiare il Capodanno insieme agli amici. Quando abbiamo saputo dell'esplosione, siamo andati lì davanti ma non l'abbiamo ancora trovato". Il nome di Emanuele è comparso in serata nella lista ufficiale dei dispersi. Il ragazzo, giocatore ad alto livello di golf, è stato anche in squadra nel Golf Club di Rapallo.

Il team specializzato

Il team è composto da un medico coordinatore esperto, due medici (un chirurgo e un anestesista) e una infermiera esperta. Oltre a questo il Centro genovese, certificato a livello europeo quale massimo organismo di riferimento per l’eccellenza nella cura delle ustioni, ha messo immediatamente a disposizione due letti in terapia intensiva e altrettanti in subintensiva per i feriti gravi eventualmente trasferiti dagli ospedali elvetici.

"La Liguria è stata allertata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e si è subito attivata attraverso la Protezione civile regionale - dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e gli assessori alla Sanità Massimo Nicolò e alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone -. Siamo pronti per fornire tutto l'aiuto e il supporto specializzato possibili ai nostri amici svizzeri, cui esprimiamo profonda solidarietà e vicinanza. Il nostro sistema sanitario, con il Centro Grandi Ustionati del Villa Scassi, eccellenza a livello europeo, affiancato dalla Protezione civile, è a disposizione e il nostro personale medico esperto è pronto a partire fin da subito. A loro - concludono - va il nostro ringraziamento per essersi attivati immediatamente, anche rientrando dalle ferie".