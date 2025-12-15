Lavori metro, da gennaio riprendono i cantieri Brin-Canepari e Brignole-Martinez

Il Comune di Genova ha ufficializzato l’accordo con il consorzio CONPAT per riprendere i lavori di prolungamento della metropolitana lungo le tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez.

Ad agosto Palazzo Tursi in virtù dei problemi registrati aveva avviato il procedimento di risoluzione contrattuale "per gravi inadempimenti e ritardi". Da settembre il Comune ha svolto con l’azienda una serie di incontri. L’ultimo ha portato all’accordo propedeutico al subentro nei lavori, al posto dell’impresa uscente Manelli S.p.A., di nuove imprese esecutrici facenti parte anch’esse del consorzio CONPAT (IIC S.p.A. SB, Nuova PSC S.r.l. e D.R. Ferroviaria Italia S.r.l.).

Sulla base del nuovo cronoprogramma dei lavori, dettato dal Comune di Genova e condiviso dalla ditta esecutrice, i lavori riprenderanno nel: la tratta Brin-Canepari ha la nuova previsione di conclusione nel 2027 mentre quella Brignole-Martinez nel 2028. "Nel momento in cui, insieme alla sindaca Salis e a tutta la giunta, ci eravamo assunti la responsabilità di risolvere il contratto con il consorzio Conpat, per via dei lavori sulle nuove linee della metropolitana sostanzialmente fermi da tempo, qualcuno aveva sostenuto malignamente, e contro l’interesse della Città, che i lavori sarebbero ripresi dopo anni. E invece, nel giro di pochi mesi siamo riusciti a trovare un accordo vantaggioso in termini non solo economici, ma soprattutto di garanzie dal punto di vista della celere ripresa delle lavorazioni" dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e alle Opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante.